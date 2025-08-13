Une offre de rentrée qui allie cybersécurité haut de gamme et bonus Amazon, idéale pour bien démarrer l’année.
Une offre de rentrée qui allie sécurité en ligne et shopping malin
À partir du 13 août 2025, NordVPN lance sa campagne BackToSchool avec des réductions massives et un bonus malin : une carte cadeau Amazon offerte jusqu’à 30 € selon la formule choisie. Avec des prix débutant à 3,09 €/mois pendant 27 mois (soit 2 ans + 3 mois gratuits), c’est une opportunité rare de sécuriser vos données, naviguer sans restrictions et profiter d’un service premium reconnu mondialement, tout en gagnant un avantage shopping appréciable.
Pourquoi cette offre NordVPN BackToSchool vaut le coup ?
- Jusqu’à 73 % de réduction sur 27 mois de protection
- Bonus exclusif : jusqu’à 30 € en carte cadeau Amazon
- Pack complet avec VPN, gestionnaire de mots de passe, stockage chiffré et cyber assurance
NordVPN BackToSchool : tarifs, bonus et services inclus
NordVPN s’impose comme l’un des leaders du marché grâce à ses vitesses ultra-rapides, ses 5 500+ serveurs répartis dans 60 pays et sa politique stricte de zéro log, certifiée par audit indépendant. Cette offre BackToSchool permet de choisir parmi trois formules, selon vos besoins :
- Abonnement Basique (VPN seul) à 3,09 €/mois, pour 83,43 € au total, incluant une carte cadeau Amazon de 10 €
- Abonnement Plus (VPN + NordPass) à 3,99 €/mois, soit 107,73 €, avec une carte cadeau Amazon de 20 €
- Abonnement Ultime (VPN + NordPass + NordLocker + Cyber Assurance) à 6,49 €/mois, soit 175,23 €, avec 30 € de carte cadeau Amazon.
Chaque formule inclut une connexion simultanée jusqu’à 10 appareils, le chiffrement AES-256, un bloqueur de publicités intégré et la protection contre les malwares. L’engagement sur 27 mois permet de lisser le coût au maximum tout en bénéficiant de 3 mois gratuits.
- storage8000 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
Protection et liberté : le VPN idéal pour la rentrée et vos déplacements
La rentrée est souvent synonyme de nouveaux projets, déplacements et connexions fréquentes en Wi-Fi public (bibliothèques, cafés, aéroports…). NordVPN répond parfaitement à ces besoins en protégeant vos données même sur des réseaux non sécurisés, en masquant votre adresse IP et en vous permettant d’accéder à vos contenus favoris où que vous soyez.
Les voyageurs et étudiants à l’étranger y trouveront un allié précieux pour contourner les restrictions géographiques et garder un accès fluide à leurs services habituels. Quant à la carte cadeau Amazon, elle vient ajouter une valeur directe, idéale pour financer des fournitures, accessoires tech ou tout autre achat utile en cette période.
Notre avis sur NordVPN BackToSchool : une rentrée gagnante
Avec jusqu’à 73 % de réduction, un bonus Amazon pouvant atteindre 30 € et la possibilité de sécuriser jusqu’à 10 appareils, l’offre BackToSchool de NordVPN coche toutes les cases pour ceux qui veulent protéger leur vie numérique à prix réduit. En ajoutant la flexibilité d’un service complet et reconnu, on obtient un bon plan aussi intelligent que protecteur.