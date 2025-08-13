NordVPN s’impose comme l’un des leaders du marché grâce à ses vitesses ultra-rapides, ses 5 500+ serveurs répartis dans 60 pays et sa politique stricte de zéro log, certifiée par audit indépendant. Cette offre BackToSchool permet de choisir parmi trois formules, selon vos besoins :

Abonnement Basique (VPN seul) à 3,09 €/mois, pour 83,43 € au total, incluant une carte cadeau Amazon de 10 €

Abonnement Plus (VPN + NordPass) à 3,99 €/mois, soit 107,73 €, avec une carte cadeau Amazon de 20 €

Abonnement Ultime (VPN + NordPass + NordLocker + Cyber Assurance) à 6,49 €/mois, soit 175,23 €, avec 30 € de carte cadeau Amazon.

Chaque formule inclut une connexion simultanée jusqu’à 10 appareils, le chiffrement AES-256, un bloqueur de publicités intégré et la protection contre les malwares. L’engagement sur 27 mois permet de lisser le coût au maximum tout en bénéficiant de 3 mois gratuits.