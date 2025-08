Naviguer sans contraintes, c’est ce que propose Proton VPN. Créé par les fondateurs de ProtonMail, il allie vitesse, confidentialité et performance, avec une politique de transparence exemplaire. Adieu les lenteurs et les blocages : son infrastructure solide garantit une navigation fluide et sécurisée. Et avec une offre à seulement 3,59 €/mois pendant 2 ans, c’est le moment idéal pour passer à un VPN fiable à prix doux.