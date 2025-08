En cette fin juillet 2025, ExpressVPN se positionne comme le choix de prédilection pour les utilisateurs en quête d’une solution VPN à la fois rapide, fiable et universelle. Grâce à ses 3 000 serveurs répartis dans 105 pays, il permet de contourner facilement les géorestrictions, de sécuriser ses connexions sur n’importe quel réseau Wi-Fi et d’accéder à ses contenus préférés à travers le monde sans ralentissements notables.

Le service brille par sa fluidité : que ce soit pour le streaming, le gaming ou la navigation, les débits restent élevés et constants. L’application, disponible sur un grand nombre de plateformes (PC, mobile, box TV, routeurs), offre une interface intuitive et un système de connexion en un clic. ExpressVPN embarque aussi son propre protocole, Lightway, optimisé pour la rapidité et la stabilité. L’option de raccourcis personnalisés, la compatibilité avec les assistants vocaux ou encore la protection contre les fuites DNS viennent enrichir l’expérience.

Reste que son tarif est plus élevé que la moyenne, même avec la promotion actuelle, et certains utilisateurs pourraient regretter l’absence d’options comme l’IP dédiée ou un bloqueur de pub natif. Néanmoins, pour une couverture internationale irréprochable, des connexions ultra-rapides et une installation sans prise de tête, ExpressVPN justifie pleinement son positionnement haut de gamme.