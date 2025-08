Avec plus de 11 000 serveurs répartis dans une centaine de pays, CyberGhost VPN permet de voyager léger sans renoncer à ses habitudes numériques. Que vous soyez en Thaïlande, aux Émirats arabes unis, en Turquie ou aux États-Unis, vous pourrez accéder à vos services français comme si vous étiez à la maison : replay TF1, France TV, Canal+, applications bancaires ou messageries parfois restreintes à l’étranger. C’est particulièrement utile en ce début août, à l’heure où de nombreux Français s’expatrient temporairement pour les congés ou préparent une rentrée à l’étranger.

L’interface de CyberGhost se distingue par sa simplicité : un clic suffit pour activer le VPN et choisir un serveur français ou international. L’application est disponible sur tous les supports (PC, Mac, Android, iOS, smart TV) et prend en charge jusqu’à 7 appareils en simultané, parfait pour protéger toute la famille. À cela s’ajoute une fonction IP dédiée (en option) pour un accès encore plus stable et fluide à vos contenus, sans être pénalisé par les IP partagées parfois détectées par les plateformes de streaming.

Le service propose un bon niveau de chiffrement, un mode “NoSpy” pour les connexions sensibles, et une politique stricte de non-conservation des logs. Le seul vrai bémol à noter concerne les vitesses de connexion sur certains serveurs éloignés, légèrement inférieures à celles de concurrents plus haut de gamme. Mais pour une navigation confortable et des usages classiques, CyberGhost tient largement ses promesses.