Si vous êtes abonné Orange/Sosh et que vous aviez prévu de vous abonner à Disney+ dans les prochains jours, sachez que vous pourrez finalement économiser quelques euros à l'approche des vacances. La plateforme de streaming et l'opérateur s'associent pour offrir six mois d'abonnement à l'offre Disney+ Standard avec pub aux abonnés disposant de l'option internet + TV.

Valable jusqu'au 2 juillet 2025, cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Sachez toutefois que si vous aviez auparavant souscrit à la plateforme, mais que vous ne vous étiez plus inscrit depuis au moins un an (soit l'équivalent de 12 mois complets), vous pourrez également en profiter. Libre à vous ensuite de procéder à la résiliation à tout moment si vous ne souhaitez pas avoir à payer 5,99 euros par mois une fois le délai de six mois écoulé.