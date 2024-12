Qu'ils soient nouveaux ou déjà abonnés, les clients Freebox vont bénéficier d'un accès étendu à des contenus dits premium. Disney Channel et National Geographic viennent enrichir les offres jeunesse et documentaire des offres Freebox (OQEE et Freebox TV) et de la toute nouvelle box 5G de l'opérateur de Xavier Niel.