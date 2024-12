Le plus non négligeable : Free inclut à son offre l'application OQEE by Free, qui permet de profiter de 230 chaînes TV, des services de replay, d'OQEE Ciné, de 100 heures d'enregistrement et du contrôle du direct. Et tout cela aussi bien sur Smart TV que sur ordinateur, tablette et smartphone. On n'oublie pas non plus l'appli Free Foot, incluse gratuitement.