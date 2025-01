À partir de ce vendredi 3 janvier, Disney+ sera proposé à un prix de 1,99€/mois, et ce, durant un an. L'offre concernée par cette promotion est l'offre avec publicité, normalement affichée à un prix de 5,99€ par mois. Pour rappel, les publicités sont diffusées avant et pendant les séries, avant les films, mais ne sont pas affichées sur les profils réservés aux enfants.

La promotion sera lancée le vendredi 3 janvier jusqu'au 21 janvier inclus. C'est donc le bon plan idéal pour toutes les familles, mais aussi et surtout pour les abonnés Canal+ qui ont perdu leur accès à Disney+ durant le réveillon de 31 décembre. Disney+ espère ainsi conserver le maximum d'utilisateurs possibles avec un prix presque indolore.