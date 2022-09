Disney+ : l'abonnement en chute de 75 % pendant quelques jours

Voilà plus de deux ans déjà que Disney+ a débarqué en France. La plateforme de streaming américaine propose non seulement du contenu « historique », mais aussi des films, documentaires, séries et autres dessins animés modernes et parfois exclusifs. Une alternative à Netflix dont l'abonnement est affiché à 8,99 euros/mois, sauf en cette rentrée, à l'occasion du Disney+ Day.