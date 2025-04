Le géant du streaming Netflix a augmenté de façon assez significatif ses prix en France. L'offre Standard avec pub passe de 5,99 euros à 7,99 euros, le forfait Standard grimpe à 14,99 euros (contre 13,49 euros auparavant) et l'abonnement Premium franchit la barre symbolique des 20 euros pour atteindre 21,99 euros par mois. Les opérateurs et distributeurs français ont décidé d'adopter, en fonction de leur modèle et de leurs offres, des stratégies assez différentes.