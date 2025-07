Canal+ a une fois encore montré les crocs, et cette fois pour protéger les droits de retransmission de la Formule 1. Selon nos confrères du média L'Informé, la quatrième chaîne vient en effet d'obtenir de la justice une nouvelle mesure de blocage.

Les fournisseurs de VPN vont devoir, sur ordre du tribunal judiciaire de Paris, bloquer l'accès aux sites pirates transmettant la compétition de Formule 1, et ce, « par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés ».