frigolu

Chaque jour, j’ai des milliers d’accès IPTV renouvelés, grâce à des logiciels de scan open source. Je ne m’en sers même pas pour moi, vu que j’en ai strictement rien à foutre, je n’ai plus regardé la TV ou assimilé depuis 1998. Je le fais par amusement et pour donner des accès à des proches. Mes parents ont ainsi un accès à des milliers de films, séries, et chaines live, qu’ils ne paieraient pas le moins du monde si ce n’était pas le cas. En clair, c’est vraiment très accessoire, c’est quand même pas comme la nourriture ou le sommeil.

C’est tellement vain leur quête, tellement pitoyable, dérisoire, on dirait des hérétiques, le capitalisme dogmatique dans toute sa splendeur. Leur seule solution serait de tout débrancher d’Internet, revenir au pur hertzien, et alors nous nous fabriquerons des décodeurs en nous échangeant les plans comme nous l’avons fait depuis Canal+ dès 1984. Je n’ai jamais utilisé de VPN pour tester les accès IPTV. Ça fonctionne très bien, en très bonne qualité, sans coupures. Au début des décodeurs pirates Canal +, il fallait maximum 30 minutes pour décrypter la chaine chaque mois avec les décodeurs faits maison, en 2025 il ne faut pas plus pour avoir un accès IPTV performant, des milliers de chaines, et cela pour des mois. Je souhaite bon courage aux entités capitalistes pour endiguer tous les réseaux dédiés à cela sur le web, les messageries chiffrées et sur .onion.