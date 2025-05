La LFP et Canal+ veulent mettre en place des mesures qui, à cause de l'impossibilité notamment de géolocaliser les internautes, sont du point de vue des réseaux virtuels privés impossibles à mettre en place. « L'architecture, le fonctionnement et les traitements de données des VPN ne le permettent pas », affirme Me Marc Schuler, défenseur de Surfshark et NordVPN.