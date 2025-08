Avant de jeter l’éponge, quelques réflexes peuvent déjà améliorer la situation. D’abord, testez réellement votre débit (via un service comme speedtest.net) et comparez-le selon les heures ou les applis. Essayez aussi de changer d’emplacement dans la maison pour capter un meilleur signal Wi-Fi, privilégiez une connexion filaire quand c’est possible, ou réduisez le nombre d’appareils connectés simultanément. Sur mobile, couper puis réactiver la 4G ou basculer en mode avion peut parfois réinitialiser la connexion et améliorer le débit.

Mais ces astuces restent limitées face aux dispositifs de gestion du trafic, qui échappent à votre contrôle. D’où l’intérêt d’activer son VPN.

En chiffrant et en redirigeant votre trafic via un tunnel sécurisé, un réseau privé virtuel masque la nature de vos usages aux yeux de votre fournisseur d’accès à Internet. Impossible alors pour lui d’identifier quel service vous utilisez, et donc de limiter votre débit en fonction. Autrement dit, les restrictions ciblées, comme le throttling appliqué aux plateformes de streaming ou le bridage du partage de connexion, deviennent beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. A condition de souscrire auprès d’un service réputé pour sa fiabilité et la qualité de ses débits.