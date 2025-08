Vous l'avez remarqué, les prix des avions et des hôtels sont à la hausse. Alors que certaines compagnies aériennes n'hésitent pas à utiliser l'IA pour maximiser leurs tarifs, les consommateurs doivent redoubler d'astuces pour éviter de payer le prix fort. On vous partage nos meilleurs conseils pour faire des économies lors de vos réservations de vols et d'hôtels.