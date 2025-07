Ccts

Et dire qu’il y’a 25 ans, quand on prenait l’avion, on se sentait bien, chouchouté par le personnel, bien traité dans les files d’attente, avec notre boisson et nos bagages. C’était un plaisir de prendre l’avion. Aujourd’hui c’est du stress et de la frustration à tous les étages. Réservation stressante pour trouver un prix correct et éviter les ventes d’options forcées qui font qu’à la fin tu double le prix parce que tu as bagage en soute, personnel aéroport qui te traite comme de la m… parce que ton bagage cabine Air France fait pas la même taille que ton easyJet qui lui même ne fait pas la même taille que ton volotea, files d’attente par groupe pour favoriser ceux qui payent, pas sur d’être à côté de tes enfants si tu as payé pour choisir ton siège …bagage qu’on te force en soute alors que tu t’es organisé pour le garder avec toi et qu’il contient des choses auxquelles tu tiens. C’est anxiogène de prendre l’avion aujourd’hui… merci le marketing