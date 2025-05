En plus de perturbations directement liées au Covid-19, British Airways a subi des pannes majeures en 2017, 2019 et 2022, directement liées à ses systèmes informatiques notoirement peu fiables. Son exposition particulière à l'aéroport londonien d'Heathrow, qui fonctionne presque à pleine capacité, n'arrange pas la situation, également aggravée par des problèmes de retards de livraison de moteurs et pièces détachées pour ses Boeing 787.