Victime de problèmes informatiques, EasyJet a dû annuler de nombreux vols ce week-end de l'Ascension

EasyJet avait dans un premier temps communiqué l'annulation des vols dont le départ était prévu entre 13 et 15h. Mais les perturbations ont duré durant tout l'après-midi, les autres vols se trouvant impactés par ceux qui avaient été supprimés plus tôt.

De nombreux voyageurs prévenus au dernier moment de l'annulation de leur vol se sont retrouvés sans possibilité de voyager. La compagnie s'est excusée et a fait savoir que les individus concernés pouvaient demander des dédommagements "prévus dans la réglementation", sous-entendant qu'elle ne prévoit pas non plus de mettre en place un système de prise en charge spécifique à cet incident.