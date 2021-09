Avion zéro-émission : easyJet appelle à une collaboration entre les gouvernements et le secteur aéronautique

« Le secteur ne peut pas y arriver seul. Nous avons besoin que les gouvernements aident le secteur à atteindre les ambitieux objectifs de réduction des émissions en fournissant un soutien financier et réglementaire pour les technologies vertes et les investissements dans des avions zéro-émission », a déclaré Johan Lundgren. L'entreprise exploite aujourd'hui des avions Airbus NEO, réputés pour être 15 % plus économes en carburant que les avions qu'ils remplacent. De plus, elle n'utilise plus qu'un seul moteur pour les actions de roulage à l'arrivée et au départ afin de davantage réduire la consommation de carburant. Depuis 2000, la compagnie affirme avoir réduit de plus d'un tiers ses émissions de carbone par passager-kilomètre.