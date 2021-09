L’armée de l’Air et de l’Espace se lance dans le prêt-à-porter et accessoires, avec sa propre marque

Et après tout, « pourquoi pas ? », se dit-on en découvrant la dernière initiative de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE). La force aérienne militaire la plus vieille du monde a annoncé, cette semaine, le lancement imminent de sa marque haut de gamme de prêt-à-porter et d'accessoires. Et pour cela, l'AEE s'est associée avec la marque française Aero-Design Collection, créée en avril 2020 par l'artiste aéronautique Agnès Patrice-Crépin et son acolyte Florence Ramioul.