Après l'US Space Force et l'Armée de l'Air et de l'Espace française, le Royaume-Uni inaugure l'UK Space Command

Il faut dire que l’espace, plus que jamais, est devenu un enjeu économique majeur. Au-delà des traditionnels satellites d’observation météo et de télécommunication, les nombreuses constellations déployées fournissent bien évidemment une géolocalisation de plus en plus précise, mais aussi une capacité d’observation de la Terre indispensable pour prévenir les catastrophes naturelles, de plus en plus violentes.