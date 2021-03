La Space Force, entre risée mondiale et future élite numérique

La United States Space Force (USSF), officiellement créée le 20 décembre 2019 et rattachée à l’armée de l’air, est assortie d’une mission claire : « Organiser, former et équiper les forces spatiales afin de protéger les intérêts américains et alliés dans l'espace ». Mais son intérêt et sa légitimité ne font pas l’unanimité et le nouveau corps suscite doutes et moqueries.