Netflix plus forte que l'armée américaine ? La plateforme détient le terme déposé "Space Force"

À la fin du mois de mai, Netflix sortait Space Force , sa nouvelle série, satire de la sixième branche de l’armée américaine… Or, il se pourrait bien que les deux entités se retrouve en conflit, sous fond de copyright, préviennent des experts légaux.

D’après The Hollywood Reporter, un certain Donald Trump risque même de s’en mêler.

En effet, le président américain était le premier à suggérer la création d’une force de l’espace au sein de l’armée de son pays. Il a obtenu gain de cause au mois de décembre 2019 avec l’officialisation de la Space Force en tant que sixième branche de l’armée des États-Unis.

Le créateur de la cultissime série The Office en a donc profité pour collaborer à nouveau avec Steve Carell sur un nouveau show produit par Netflix et baptisé Space Force.

Or, le média spécialisé rapporte que la plateforme de streaming a pris de court le gouvernement américain en déposant la marque « Space Force » dans des pays du monde entier dès le début de l’année 2019. L'appellation est désormais reconnue comme telle et propriété de Netflix, aux États-Unis, en Europe, en Australie et même au Mexique.