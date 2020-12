L'Union européenne a publié sa stratégie de décarbonation des transports

Dans son idée de transformer le secteur des transports, qui représente un quart des émissions totales de gaz à effet de serre de l'UE, la Commission européenne a dévoilé, ce mois-ci, sa stratégie de mobilité durable et intelligente articulée autour de trois objectifs majeurs : tendre vers une mobilité durable, une mobilité intelligente et une mobilité résiliente. Ce plan, qui doit contribuer à faire de l'Union européenne le premier continent neutre pour le climat d'ici 2025, sera réalisable sur trois paliers successifs : le premier en 2030, le second en 2035, et le troisième, nous le disions, en 2050.