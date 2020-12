Le biocarburant débarque en F1, qui vise la neutralité carbone dès 2021

Et si la F1 se mettait définitivement au vert ? La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a annoncé, jeudi 17 décembre, sa volonté d'introduire un biocarburant en Formule 1, réputée très polluante, tout en s'engageant sur le chemin de la neutralité carbone dès l'an prochain et du zéro émission nette d'ici 2030. Le carburant renouvelable est d'ores et déjà mis à disposition des motoristes.