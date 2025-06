Wonderplan collabore avec Booking.com, GetYourGuide et de Viator. Des liens sont notamment fournis pour réserver des hébergements ou des activités. Il est possible de cloner les plans de voyage pour les personnaliser et de les organiser en collections. On peut également télécharger un PDF pour une utilisation hors ligne ou envoyer un itinéraire via un lien. Une option permet également de rendre privés vos projets.