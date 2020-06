Mozilla va déployer son VPN « dans les prochaines semaines »

Mozilla s’appuie ici sur de solides retours d’expérience d'utilisateurs. Des testeurs issus de plus de 200 pays différents ont en effet participé à la bêta du service VPN. « Plus de 70 % des premiers bêta-testeurs disent que le VPN les aide à se sentir autonomes, en sécurité et indépendants lorsqu’ils sont en ligne. De plus, 83 % des premiers bêta-testeurs ont trouvé le VPN facile à utiliser », peut-on lire dans le communiqué.