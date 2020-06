Brave : le navigateur, "surpris" à faire de l'affiliation sur des sites de cryptomonnaie, assume

En un an, Brave a doublé son nombre d’utilisateurs actifs . Selon les données fournies par le navigateur axé sur la protection de la vie privée, il compte plus de 15 millions d’utilisateurs.

Concrètement, Brave utilise une fonction d’autosuggestion qui cherche à compléter une URL pour vous. Sans faire attention (et en se contentant d’appuyer sur Entrer), l’utilisateur ne repère pas le code d’affiliation.

Très vite, certains utilisateurs ont fouillé le GitHub du navigateur. D’autres exemples ont été trouvés avec les sites Coinbase, Ledger et Trezor. On apprend ainsi que la fonctionnalité a été ajoutée pour la première fois le 25 mars dernier.

Devant la multiplication des réactions et des déceptions, surtout sur Twitter, Brave a tout de suite tenu à réagir. « Nous avons fait une erreur, nous sommes en train de la corriger : par défaut la saisie semi-automatique de Brave dans la barre d’adresse “http://binance.us” ajoute un code d’affilié. Nous sommes affiliés à Binance, nous référons les utilisateurs via le widget de trading opt-in sur la nouvelle page d’onglet, mais la saisie semi-automatique ne doit ajouter aucun code » admet Brendan Eich, le P.D.-G. et co-fondateur du navigateur.