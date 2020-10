Mozilla et Brave côte à côte dans l'initative pour la vie privée Global Privacy Control

Une nouvelle initiative pour la vie privée en ligne a vu le jour cette semaine. Moteurs de recherche (Brave, Mozilla, DuckDuckGo), outils de protection de la vie privée (Abine, Disconnect), médias (The Washington Post, The New York Times, Financial Times), chercheurs (Ashkan Soltani, Sebastian Zimmeck) et associations (Digital Content Next, Consumer Reports, Electronic Frontier Foundation) se sont réunis pour lancer le Global Privacy Control.

L’objectif de ce consortium ? Permettre aux utilisateurs de faire valoir leur droit à ne pas être traqués en ligne. L’initiative vise ainsi à rendre concrètes les évolutions des règlements numériques : le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le California Consumer Privacy Act (CCPA). En effet ces textes de loi affirment de nouveaux droits pour les résidents européens et californiens, notamment en termes de respect de la vie privée et de traitement des données personnelles.

« Les droits des personnes en matière de données personnelles doivent être reconnus et respectés, et [cette initiative] est un pas dans la bonne direction », déclare Selena Deckelmann, vice-présidente de Firefox Desktop.