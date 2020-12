Brave lance un lecteur de news qui respecte la vie privée : Brave Today

Pour ce lecteur d'actualités, Brave dévoile un nouveau CDN, ou réseau de diffusion de contenus. Contrairement à Google ou Facebook, l'idée n'est pas de proposer un algorithme scrutant votre activité pour des recommandations personnalisées mais bien de protéger votre vie privée.

Généralement, les services d'actualités reposent sur un CDN pour mettre le contenu en cache et le diffuser auprès des internautes. Cela permet au CDN ou au service reposant sur ce dernier de collecter les adresses IP ainsi que les flux d'actualité pour chaque utilisateur. De cette manière, les internautes reçoivent des contenus de plus en plus personnalisés.

Avec sa plateforme de diffusion, Brave explique que l'adresse IP de l'utilisateur n'est pas associée au contenu. Le répartiteur de charge récupère l'adresse IP mais chiffre cette dernière avant de l'envoyer au CDN. Ce dernier ne reçoit alors que la requête de l'internaute.