Crypto : le jeu vidéo The Sandbox va lancer sa prévente de jetons sur Binance

The Sandbox est un projet type “Metaverse”, c’est à dire une grande carte découpée en plein de parcelles de terrain dont il est possible de devenir propriétaire.



Chacune de ces parcelles est un jeton unique (NFTs) sur la blockchain Ethereum, et pour permettre un maximum de liberté aux utilisateurs, The Sandbox a développé un outil de création d’objet au style Voxel : VoxEdit.



Ces objets ont pour but d’être utilisé dans le metaverse comme décor, monstre, véhicule, etc., et s’ils sont sélectionnés par l’équipe, ils pourront devenir des NFTs qui seront utilisés dans le jeu par les autres joueurs. Ils devront néanmoins répondre à certains standards de qualité !