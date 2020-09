Des cartes de joueurs du PSG seront désormais collectionnables via la blockchain

Sorare est une plateforme de jeu qui utilise la blockchain pour échanger des cartes de joueurs — le « Panini de la blockchain », en quelque sorte. Les utilisateurs peuvent acheter des cartes numériques afin de créer des équipes qui participeront à des compétitions de football fantaisie en ligne.

Les cartes numériques, à l’image des joueurs, peuvent être achetées, vendues et échangées. Ainsi, une carte Sorare est un objet de collection virtuel qui peut prendre de la valeur grâce à sa rareté ou aux performances du joueur. La blockchain Ethereum est utilisée pour établir à tout moment la propriété et la rareté de la carte.

En participant à des matchs et compétitions, les utilisateurs de Sorare peuvent gagner des récompenses sous forme d’ether (ETH) ou recevoir la carte d’un joueur. Il est également possible de réaliser des bénéfices en achetant un joueur prometteur, qui va prendre de la valeur et qui pourra ensuite être revendu plus cher.

Le PSG est le centième club de football professionnel à s’associer à Sorare. La startup collabore notamment avec la Juventus de Turin, l’Atlético Madrid et le SSC Napoli.