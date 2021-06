Tim Berners-Lee va vendre aux enchères le code source originel du World Wide Web en tant que NFT

Intitulé « This Changed Everything », ce NFT inclut en réalité quatre éléments en un : les fichiers originaux et horodatés contenant le code source et accompagnés des documents HTML de l'époque expliquant son utilisation, une visualisation sous forme de vidéo montrant les 10 000 lignes de code qui le composent, une lettre écrite par Berners-Lee où il explique son processus de création et un « poster » du code créé en Python.