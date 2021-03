Jack Dorsey met en vente son premier tweet sous la forme d’un NFT

Mais comment est-ce possible de vendre un tweet ? L’entrepreneur a converti ce message historique en token non fongible (NFT) en utilisant la place de marché Valuables basée sur la blockchain Ethereum (ETH). Ce site permet de créer et mettre en vente facilement des tokens non fongibles (NFTs) représentant des tweets.

Le service est accessible à tous les utilisateurs de Twitter qui souhaitent mettre en vente leurs tweets. L’équipe de Valuables a réagi à cette vente : « Le tweet lui-même continuera à être diffusé sur Twitter. Ce que vous achetez est un certificat numérique unique du tweet, car celui-ci a été signé et vérifié par le créateur ».