Sa création, ses dates-clés,... l'histoire de Twitter résumée en 7 minutes

Comme Facebook et Instagram dans leurs domaines, Twitter est devenu l'un des réseaux sociaux les plus influents du Web. Créé en 2005 par Jack Dorsey, alors webdesigner d'une société de podcasts, il devait s'agir à l'origine d'un site de communication par SMS, conservant la règle des 140 caractères propre à ce type de message. Un an après, les internautes investissaient Twitter alors qu'un petit tremblement de terre secouait la ville de San Francisco.