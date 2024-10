Ce protocole, sur lequel Tim Berners-Lee travaille depuis 2015, s'inscrit dans la droite ligne d'une lettre ouverte rédigée par l'inventeur du Web en 2023. Il y soulignait l'urgence de restaurer l'Internet décentralisé et contrôlé par les utilisateurs qu'il avait imaginé à l'origine. Le fondateur du Web a dénoncé à plusieurs reprises la manière dont l'Internet est « dominé par l'intérêt personnel de plusieurs entreprises ». Avec Solid, parfois appelé Web 3.0, il ambitionne de structurer l'Internet via des magasins de données décentralisés appelés Pods (Personal Online Data stores).

« Nous pouvons redonner de la valeur à ce qui a été perdu et redonner aux individus le contrôle de leurs données personnelles », plaide Tim Berners-Lee. Un combat crucial à l'heure où le marché des données personnelles « exploite le temps et les données des gens avec la création de profils détaillés permettant le ciblage publicitaire et, en fin de compte, le contrôle des informations fournies aux gens ».

La WWW Foundation, qui a enregistré des revenus de 4,08 millions de dollars et des dépenses de 4,97 millions de dollars pour son exercice 20221, estime que d'autres groupes de défense peuvent désormais prendre le relais. « Nous rendons hommage aux partenariats incroyables que nous avons noués avec des collègues, d'autres ONG, des gouvernements, des bailleurs de fonds privés et des défenseurs de cet espace », conclut la lettre. Le flambeau est passé, mais le combat de Tim Berners-Lee pour un Web ouvert, décentralisé et au service des utilisateurs est loin d'être terminé. Rendez-vous dans le Solid !