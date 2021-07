NFT : c'est fait, le code source du web vendu 5,4 millions de dollars par Tim Berners-Lee

Cassandra Hatton, vice-présidente de la maison d'enchères Sotheby's, explique que c'est la technologie NFT qui a permis cette vente. Son système de certificat numérique de propriété infalsifiable rassure les acheteurs et acheteuses qui souhaiteraient acquérir des biens numériques. On parle ici d'environ 10 000 lignes de codes et d'une lettre de l'auteur.

Tim Berners-Lee était employé du CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire), aujourd'hui renommé Organisation européenne pour la recherche nucléaire, quand il invente un système informatique permettant aux scientifiques de se partager des informations et des données rapidement à travers le monde. Ainsi nait le World Wide Web, ainsi que le premier navigateur internet , le système d'URL, le HTTP ainsi que le HTML.