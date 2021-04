Atari a vendu aux enchères une collection de NFT à la gloire du retrogaming

L’entreprise française Atari entend bien se faire une place au XXIe siècle et se lance dans le phénomène des tokens non fongibles.

Les NFTs sont vendus dans le cadre de la collection Atari Capsule , qui consiste essentiellement en une série de représentation 3D et 2D en référence à Centipede et Pong

La collection d’Atari célèbre également deux pionniers de l’industrie du jeu vidéo : Dona Bailey et Al Alcorn, qui ont créé respectivement Centipede et Pong. Sorti à l’origine en 1981, Centipede est un jeu d’arcade de tir fixe qui est devenu l’un des titres les plus populaires de son époque.

L’ensemble de la collection a été placé aux enchères sur la marketplace OpenSea durant 3 jours et proposait une large gamme de prix afin de séduire tous les fans d’Atari. La vente s’est terminée le vendredi 2 avril.