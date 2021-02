Atari Mini Pong Jr : mini par la taille, maxi par le prix...

Voilà quelques semaines maintenant que les premiers exemplaires d'Atari VCS sont arrivés chez leurs propriétaires. Aujourd'hui, le groupe officialise la disponibilité d'un autre objet à tendance rétro : l'Atari Mini PONG Jr.

Il s'agit ici de retrouver une version miniature (et moderne) de l'illustre PONG, un jeu lancé au début des années 70 et qui fêtera donc bientôt ses 50 ans ! Contrairement à ce que l'on pourrait croire au premier regard, la machine affiche des dimensions très compactes de 30 x 15 cm, pour un peu plus de 7 cm d'épaisseur.