Atari VCS : le revival prévu pour le 14 décembre à près de 400 dollars

Annoncée courant 2018, l'Atari VCS doit rendre hommage à la vénérable première console à cartouche signée Atari. Son design est d'ailleurs assez similaire et on retrouve notamment cet insert imitation bois. À l'intérieur en revanche, les choses ont bien changé : c'est un APU AMD Raven Bridge qui anime la bête. il est épaulé par 8 Go de DDR4 et 32 Go de stockage eMMC.

La console tourne sur une version modifiée de Linux, l'Atari World, mais il est aussi question d'installer n'importe quel OS via le « mode PC ». Sur le site officiel du promoteur, il est désormais possible de précommander la bête pour 389,99 dollars. À ce prix, on profitera de la VCS 800, d'un joystick sans-fil, d'un gamepad sans-fil et d'un bundle de 100 jeux… Dont les titres restent encore inconnus.

À l'heure actuelle, on évoque surtout de Missile Command: Recharged, le grand classique revisité, mais les informations restent succinctes.

L'autre grande question concerne la VCS 400, version limitée à 4 Go de DDR4 de la console. Si elle est évoquée sur le site officiel, il ne semble pas possible de la précommander pour le moment.