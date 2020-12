La console rétro Atari VCS intégrera nativement le navigateur Google Chrome

C'est au travers d'une annonce d'Atari que nous apprenons que sa nouvelle console rétro disposera nativement de Google Chrome. Cela permettra, à l'instar notamment des PS5 et Xbox Series X | S, de naviguer sur Internet. L'Atari VCS comprendra également les différentes applications Google comme Google Docs ou Meet.

Pour rendre cette navigation plus simple qu'avec l'antique joystick ou la manette proposée par Atari, il sera également possible de brancher sur la console un clavier et une souris. Meet étant utilisable sur l'Atari VCS, celle-ci proposera également une compatibilité avec une webcam.

Comme annoncé précédemment, l'Atari VCS pourra également supporter les systèmes d'exploitation comme notamment ChromeOS, faisant de cette console rétro un véritable mini-ordinateur de substitution.