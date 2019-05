AntStream, le service de jeu en streaming qui mise sur le retrogaming

Un kickstarter réussi pour AntStream

Le choix du streaming pour le rétrogaming

Source : ArsTechnica

Malgré quelques offres decomme NVIDIA Geforce Now ou Shadow , len'est pas encore concerné. C'est peut-être la fin de cette ère avec, qui offrira a priori l'accès à plus de 2 000 jeux rétros disponibles en streaming.Après des mois d'attente et des années à rechercher, le service de streaming AntStream vient d'atteindre son objectif des 50 000 € sur Kickstarter. De nombreuses consoles classiques d'arcade seront à l'honneur sur la plateforme : ZX Spectrum, Amiga, Commodore 64 ou encore Sega Genesis.Les futurs abonnés auront accès un forfait illimité, disponible à partirpour les premiers contributeurs. Ces derniers pourront ainsi bientôt jouer à ces jeux « émulés » via la diffusion à distance sur leur PC, Mac, Xbox One, iOS et même Android. La Switch et la PS4 seraient également sur la feuille de route, sans plus de précisions.500 titres sont déjà disponibles et la société a déclaré vouloir en ajouterlorsque le service sera lancé. Le temps pour Antstream d'ajouter d'autres jeux dans son système, en intégrant des illustrations de menus, des anecdotes et des défis en ligne.Le CEO d'AntStream, Steve Cottam, s'estimait frustré de ne pas pouvoir jouer à des jeux rétros sans devoir passer par des plateformes illégales, a contrario des films, séries et musiques qui sont accessibles partout et tout le temps. Selon lui, les détenteurs de licences (Sony, Microsoft, Nintendo...) sont aussi concernés par le problème du téléchargement illégal.Lancer une collection de jeux rétro en tant que service de streaming (avec des jeux exécutés sur des serveurs distants qui envoient de la vidéo et de l'audio au périphérique connecté) est ainsi devenu une évidence pour la société. Selon Steve Cottam, ce choix a été pris grâce àde ce type de service. Le CEO partage également le point de vue exprimé par Microsoft, Google ou NVIDIA, qui ont déjà annoncé que «».Outre ce choix technique, le streaming de jeux rétros pose surtout un problème juridique. Cottam a déclaré qu'il avait falluà des éditeurs britanniques, américains, japonais et européens pour réunir les droits de diffusion en continu de la bibliothèque AntStream.Le service sera initialement disponible ce mois-ci pour les premiers contributeurs, en Amérique du Nord et en Europe, sur PC, Mac, Xbox One et sur les appareils Android. Les appareils iOS devraient suivre peu de temps après, une fois approuvés par Apple.