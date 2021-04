Super Mario Bros bat le record du jeu vidéo le plus cher du monde devant... Super Mario Bros !

Il semblerait que rien ne peut arrêter les collectionneurs et en particulier les fans du célèbre plombier sur NES. Ces derniers rivalisent d'audace (et de dollars) pour obtenir la célèbre licence de Nintendo. Et ce n'est probablement pas Shigeru Miyamoto, le créateur du jeu, qui aurait pu anticiper un tel succès de sa création lors de sortie en 1985.



C'est lors d'une mise aux enchères sur le site américain spécialisé Heritage Auctions qu'un acquéreur a mis sur la table plus de 660 000 billets verts vendredi dernier pour obtenir la cartouche du jeu. Et ce record n'est pas vraiment une surprise car on retrouve sur le podium des jeux les plus chers de tous les temps en deuxième position Super Mario Bros 3 (adjugé à 150 000 dollars en Novembre dernier) et en troisième place le premier épisode de la saga vendu 114 000 dollars. On se demande maintenant jusqu'où les collectionneurs de jeux vintage et retro gaming seront prêts à aller…. le site américain indique que vous pouvez faire une contre offre à l'acquéreur à partir de 990 000 dollars !