Super Mario Land sur Game Boy : c’était hier (et il y a 30 ans aussi...)

Le 28 septembre 1990, la France vit un double évènement : non seulement je me prépare à fêter mes 8 ans avec Yes, Nuts, Raider et autres Michoko à volonté, mais en plus, Nintendo commercialise sa console portable Game Boy. Une console alors livrée avec l’indémodable Tetris… ou avec « l’autre jeu du line-up » à savoir Super Mario Land.