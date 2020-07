Legend, le Golden Axe « made in France » de la Super Nintendo ?

Pour la petite histoire, en créant Arcade Zone, Lyes Belaidouni, Carlo Perconti et (plus tard) Gabriel Gary, avaient la ferme ambition de créer le meilleur beat’em all (made in France qui plus est), en s’inspirant des pontes du genre, à savoir Golden Axe bien sûr, mais aussi Knights of the Round ou encore The King of Dragons, tous deux édités par Capcom.