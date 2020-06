Alex Kidd in Miracle World DX : le remake du jeu SEGA Master System pour début 2021 !

Dans le cadre de l'évènement IGN Summer of Gaming, Merge Games a officialisé le remake du très culte Alex Kidd in Miracle World. À l'instar d'un certain Legend of Zelda: Link's Awakening sur GameBoy Color à l'époque, ce remake s'accompagnera de la mention « DX ».

Alex Kidd in Miracle World : une version DX en 2021

Certains (vieux) joueurs se souviennent forcément des heures passées sur leur SEGA Master System en 1986, et notamment sur un certain Alex Kidd in Miracle World, un titre qui aurait d'ailleurs toute sa place dans notre chronique rétrogaming NEO·Classics. Aujourd'hui c'est une bonne nouvelle que nous annonce Merge Games en décidant de ressusciter ce grand classique, avec un Alex Kidd in Miracle World DX, qui arrivera au début de l'année 2021 sur PC, ainsi que sur les consoles Nintendo, Sony et Microsoft.

Un remake pertinent ?

Après le sensationnel remake de Wonder Boy & the Dragon's Trap, ou encore le retour de Monster Boy plus récemment, les joueurs vont donc pouvoir renouer avec une autre licence culte. Pour les développeurs, il s'agit de proposer une refonte complète de l'opus d'origine, avec évidemment des graphismes retravaillés, mais aussi des musiques réorchestrées. On y retrouvera aussi des niveaux et des boss inédits. L'autre bonne nouvelle, c'est que le jeu intégrera également un « Retro Mode », qui permettra de jouer au jeu d'origine. Comme dans Wonder Boy & The Dragon's Trap, une simple pression sur un bouton permettra de passer du jeu version « DX » au jeu classique.

Reste désormais à voir si cette refonte d'Alex Kidd in Miracle World saura se montrer aussi réussie, et pertinente, que les remakes des jeux SEGA mis au point par LizardCube et GameAtelier. Rappelons qu'Alex Kidd in Miracle World est le premier opus de la série, et qu'il était inclus directement dans certaines versions de la Master System de SEGA.