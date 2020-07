The King of Fighters : une saga qui bouleversa les codes du genre !

Outre son gameplay « hybride », The King Of Fighters ’94 crée sa propre identité visuelle et sonore, s'affranchissant ainsi de ses deux figures tutélaires que sont Art Of Fighting et Fatal Fury. Au design coloré et presque caricatural de son grand rival Street Fighter, SNK oppose un style beaucoup plus sobre mais aussi plus fin. À quelques exceptions près, les personnages ne font pas dans la surenchère de muscles et affichent des corps relativement proportionnés. Leurs designs imposent d’ailleurs d’emblée le style SNK : accoutrements parfois sophistiqués et beaucoup plus classieux que ceux de la concurrence, physionomies très variées, et gente féminine (un peu) mieux représentée (en nombre et en styles).