Sunset Riders, le western Konami : du galop de l'arcade à la sellerie des saloons

"Difficile d’oublier les nombreuses parties lancées sur ce Sunset Riders à la vogue du coin. Un jeu ultra rythmé, ultra aguicheur, avec un premier niveau/boss toujours aussi mythique. A l’époque d’ailleurs, la lutte faisait rage entre ceux qui entendaient « marry me with my money » et ceux qui juraient entendre « bury me with my money », lorsque Simon Greedwell s’écrasait au sol."