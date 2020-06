Jours de Tonnerre, le jeu NES perdu, issu du film, est reconstitué disquette par disquette

Le projet avait alors été confié à Chris Oberth, décédé en 2012, et n'a jamais vu le jour. Toutefois, The Video Game History Foundation est parvenue à mettre la main sur le code source du jeu, empilé sur pas moins de 40 disquettes au format 5,25".

En 1990, le film Jours de Tonnerre (ou Days of Thunder) sort en salles, avec un certain Tom Cruise dans le rôle d'un pilote de NASCAR. Comme souvent à l'époque, le film fait l'objet d'une adaptation vidéoludique.

Grâce à un travail ultra minutieux, les données du jeu ont pu être récupérées et l'intégralité du code source de ce Days of Thunder a été rassemblée. Une petite quantité de cartouches NES contenant le jeu seront d'ailleurs mises au point, et vendues (70 $) au profit de la famille du développeur aujourd'hui décédé.

C'est également l'occasion de jeter, en 2020, un premier coup d’œil à ce titre qui n'a jamais été lancé sur la console 8 bits de Nintendo, et dont on n'avait jamais vu le moindre screenshot ni la moindre preview jusqu'à présent.