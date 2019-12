Insolite | Il écrit un jeu à 12 ans, le perd, et le retrouve joué sur Twitch 25 ans plus tard

© Twitter / Rick Brewster

Le « chef-d'œuvre » d'un garçon de 12 ans

The game is based on "The Golden Flute" text adventure game from Delton T. Horn's 1984 book, "Golden Flutes & Great Escapes: How to Write Your Own Adventure Games" (C64 edition pictured) pic.twitter.com/TQ4wJmdSdq — Rick Brewster (@rickbrewPDN) December 26, 2019

The Hero's Quest series, aka Quest for Glory, ended up being my favorite. The Golden Flute 4 takes some inspiration from it. You can see that in its use of the word "Hero" and in the "Choose Your Hero" screen, and in the monster battles. pic.twitter.com/c2UideJ8pq — Rick Brewster (@rickbrewPDN) December 26, 2019

D'un vieux disque à Twitch

I didn't have a plan, schedule, or anything. There was no audience, no grind, no target market. I just scribbled on it here and there and I guess I figured it was done at some point. It was my masterpiece!



(real screenshot from GF4 intro/credits!) pic.twitter.com/PgNUIqtzf6 — Rick Brewster (@rickbrewPDN) December 26, 2019

C'est certainement l'un des threads Twitter les plus insolites de cette fin d'année. Rick Brewster, qui n'est autre que l'auteur de paint.NET , a conté le beau cadeau qu'il a reçu le jour de Noël, grâce à la magie d'Internet.En 1994, Rick Brewster s'est basé sur un guide de 1984 qui décrivait comment écrire et coder son propre jeu vidéo d'aventures pour créer. Ce jeu est décrit pas son auteur comme «».Rick Brewster s'était alors inspiré de jeux Sierra, notamment de, dont il était particulièrement fan, pour parvenir à réaliser le sien. Dans, vous incarnez un héros muni d'une épée et de pièces d'or qui vous permettent d'acheter des sorts, des armures et des potions. «», décrit avec humour Rick Brewster.Âgé de 12 ans à l'époque, il avait alors travaillé sur ce jeu pendant au moins six moins, «», avoue-t-il sur Twitter. À l'époque, il considéraitcomme son «».Lorsqu'il l'a considéré terminé, Rick a réalisé une copie installable du jeu sur plusieurs disquettes, qu'il a ensuite envoyées à son cousin. Depuis, il n'avait plus jamais entendu parler de son «», qu'il a d'ailleurs perdu lorsque son disque dur a rendu l'âme. Son cousin lui a avoué quelques années plus tard ne plus posséder aucune copie deCependant, le 25 décembre 2019, deux utilisateurs de Twitter ont interpellé Rick Brewster en lui demandant s'il était l'auteur de: un utilisateur de Twitch surnommé Macaw a en effet pu se procurer le titre et y jouer . Le jeu a été trouvé dans les archives Frostbyte, rassemblant des centaines de disques provenant d'un propriétaire de BBS. Pour Rick, l'explication la plus plausible est que son cousin a bel et bien installé le jeu sur un BBS, avant d'oublier l'avoir fait.Alors si vous aussi, vous souhaitez jouer au chef-d'œuvre de Rick Brewster, rendez-vous ici ! Vous remarquerez l'aspect délirant des monstres que l'adolescent avait dessiné sur une très vieille version de Paint.